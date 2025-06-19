加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統：共軍施壓未因中東局勢減緩 強化監控區域安全
首頁 / 文化

5組編舞家前進春鬥 攜雲門舞者展現身體新姿態

2025/6/19 20:12（6/19 20:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲門舞集19日舉行「春鬥2025」彩排記者會，搶先曝光5組編舞家與20名雲門舞者的精彩舞作片段，雲門藝術總監鄭宗龍（左）現身與編舞家同台合影。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集19日舉行「春鬥2025」彩排記者會，搶先曝光5組編舞家與20名雲門舞者的精彩舞作片段，雲門藝術總監鄭宗龍（左）現身與編舞家同台合影。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）雲門編創平台「春鬥」將登場，今年共有5組編舞家攜手雲門20名舞者從身體出發，展現意念的實踐。雲門舞集藝術總監鄭宗龍說，透過編舞家帶來不同刺激，讓舞者獲得更多養分。

鄭宗龍今天在記者會上表示，雲門舞者就像有超能力，能吸收並轉化多元的動作語彙；「春鬥」不是命題式創作，而是讓創作者回到最真誠的、最無遮蔽的地方，「所有想法與實踐都會立刻被身體驗證。」

這次5組編舞家中，蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯・瑪迪霖演出作品「她，以身盛裝」，以排灣族的母壺為概念，從女性滋養生命的意象出發，編織3名舞者的動作與身體能量。

小事製作藝術總監楊乃璇作品「誰在意你的生日願望」，從生活中感受到的無力感等情緒出發，轉化為舞蹈動能與創作語言。日本編舞家梅田宏明舞作「共生脈動」與6名雲門舞者合作，這也是他少見的大型群舞編排。梅田在記者會上表示，很開心舞者撐過來了，「我很想知道這次合作會在他們身上留下什麼。」

驫舞劇場藝術總監陳武康這次與2名雲門舞者合作雙人舞「博愛作」，作品不以敘事為導向，而是營造一種當下共存的場域，邀請觀眾進入一段情感流動的練習過程。陳武康說，這次很順利地藉著舞者的才華，「讓我有機會探索人生各種情感關係。」

google news透過 Google News追蹤中央社

旅居歐洲的編舞組合李貞葳與法庫亞．佐坦（Vakulya Zoltán）創作作品「續曲」，靈感源自匈牙利小提琴家菲利克斯．拉伊科（Lajkó Félix）的即興演奏精神，展現持續變動、不斷生成的現場狀態，透過結構的安排與舞者即興，引導舞者以身體回應當下。

雲門舞集「春鬥2025」將於6月21日及22日演出，地點在淡水雲門劇場。（編輯：龍柏安）1140619

雲門舞集19日於舉行「春鬥2025」彩排記者會，匯集5組編舞家與雲門20位舞者的舞作片段，日本編舞家梅田宏明與6位雲門舞者合作推出舞作「共生脈動」，更進一步探索動作、感知與能量之間的共生關係。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集19日於舉行「春鬥2025」彩排記者會，匯集5組編舞家與雲門20位舞者的舞作片段，日本編舞家梅田宏明與6位雲門舞者合作推出舞作「共生脈動」，更進一步探索動作、感知與能量之間的共生關係。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集「春鬥2025」將登場，19日在淡水雲門劇場彩排，編舞家陳武康今年首度參與春鬥並推出雙人舞「博愛作」，探索人與人之間的相處及感知。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集「春鬥2025」將登場，19日在淡水雲門劇場彩排，編舞家陳武康今年首度參與春鬥並推出雙人舞「博愛作」，探索人與人之間的相處及感知。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集19日於舉行「春鬥2025」彩排記者會，並攜手5組編舞家與20位雲門舞者的舞作片段，小事製作藝術總監楊乃璇的作品「誰在意你的生日願望」由舞者從生活中感受到的無力感等情緒出發，反向轉化為舞蹈動能與創作語言。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集19日於舉行「春鬥2025」彩排記者會，並攜手5組編舞家與20位雲門舞者的舞作片段，小事製作藝術總監楊乃璇的作品「誰在意你的生日願望」由舞者從生活中感受到的無力感等情緒出發，反向轉化為舞蹈動能與創作語言。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集19日在淡水雲門劇場舉行「春鬥2025」彩排記者會，呈現歐洲編舞組合李貞葳與法庫雅．佐坦作品「續曲」精彩片段。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
雲門舞集19日在淡水雲門劇場舉行「春鬥2025」彩排記者會，呈現歐洲編舞組合李貞葳與法庫雅．佐坦作品「續曲」精彩片段。中央社記者趙世勳攝 114年6月19日
鄭宗龍
雲門平台「春鬥」 台日歐5組編舞家「裸」探身體
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：