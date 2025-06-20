亞翔：東協市場助威 前5月新簽約金額957億創新高

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（中央社記者張建中新竹20日電）工業機電系統整合工程廠亞翔統計，今年前5月累計新簽約金額達新台幣957.63億元，創下新高，新簽約以東協市場為主。在手訂單金額突破2000億元關卡，達2084.9億元。

亞翔指出，前5月累計新簽約金額已超越2023年創下的895.23億元年度新簽約金額最高紀錄，其中，92%的新簽合約來自東協市場，台灣市場約7%，中國市場約1%。99%的新簽合約是半導體產業。

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至於在手訂單部分，亞翔表示，有55%來自東協市場，台灣市場占43%，中國約占2%。以半導體產業居大宗，約占63%，鐵路、公路、機場工程占16%，捷運工程占12%，能源工程占3%，商業建築工程占2%。

亞翔指出，越南和成都市場展望持平，台灣和新加坡市場展望相對樂觀。亞翔今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，攻上漲停，達294元，上漲26.5元，並創下1年多來新高價。（編輯：楊凱翔）1140620