CIA副局長：習近平要共軍2027前具武統台灣能力

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根據美國中央情報局副局長柯恩本週說法，習近平已下令共軍在2027年前具備武統台灣的能力。圖為2日共軍聯合多軍兵種部隊組織實兵對抗演練。（圖取自中國國防部網頁mod.gov.cn）

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據美國中央情報局（CIA）副局長柯恩（David Cohen）本週說法，中國國家主席習近平已下令軍方在2027年前具備武統台灣的能力。

「美國軍事新聞」（American Military News）報導，美國有線電視新聞網（CNN）記者李利斯（Katie Bo Lillis）在推特寫道，柯恩表示，習近平已告訴中國人民解放軍，他希望在2027年前具備以武力控制台灣的能力，但美國情報圈目前不認為北京當局已就是否進行武統做出決定。

根據李利斯說法，柯恩稱：「他（習近平）還沒決定那麼做，但他已要求軍方做好準備，讓他能夠想做就能做到。美國情報圈整體評估仍認為，習近平偏好透過非軍事手段控制台灣。」

柯恩的評估與美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）和前任司令戴維森（Philip Davidson）去年的評估一致。參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）去年也曾與國會討論過這些評估。

密利去年說：「他們的評估是根據習主席的一次談話內容，這次談話要求人民解放軍加速其現代化計畫，以發展攻占台灣的實力，並將完成時間從2035年提前到2027年。」

密利表示，他僅相信習近平想要具備犯台的能力，但尚未決定是否動用那個能力。（譯者：盧映孜/核稿：楊明暐）1110917