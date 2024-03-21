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中國2027年做好攻台準備？ 蔡明彥：有分析相關資訊

2024/3/21 13:26
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（中央社記者吳書緯台北21日電）美國印太司令部司令阿基里諾於美東時間20日表示，中國堅持達成在2027年之前做好入侵台灣準備的野心。國安局長蔡明彥今天說，2027年是中國重要的政治、軍事性年份，是中共領導人習近平進入第4任期的重要轉折點，國安局針對相關資訊，都有做必要的分析。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告國家情報工作暨國家安全局業務，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯質詢時引用阿基里諾（John Aquilino）的說法表示，所有的跡象表明，中國會在2027年做好入侵台灣的準備，詢問國安局是否有相關情資。

蔡明彥說，對於國際各政府或研究機構有關於台海情勢的討論，國安局都非常重視，針對2027年的說法，過去他也曾在立法院外交及國防委員會提過，因為2027年是具有非常重要的政治性與軍事性年份。

蔡明彥解釋，2027年是重要的政治年份，是習近平可能要進入第4任期的重要轉折點，而軍事上有重要意義是因為2027年是人民解放軍建軍100週年，習近平希望在2027年能夠達成建軍百年總目標。

蔡明彥指出，配合美方一些情資顯示，習近平希望在2027年能夠讓解放軍建立起犯台的相關能力整備，國安局針對相關資訊，都有做必要的分析。（編輯：林淑媛）1130321

#國安局
#習近平
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