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蔡明彥：考量地緣政治與飛安 不建議總統赴太平島

2024/3/21 10:13（3/21 10:39 更新）
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國安局長蔡明彥。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北21日電）國民黨立法院黨團近日呼籲總統蔡英文在520卸任前，赴太平島視察並宣示主權。國安局長蔡明彥今天表示，國安局考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告國家情報工作暨國家安全局業務，並備質詢。

蔡明彥會前接受媒體提問相關議題時表示，國安局主要考量兩個面向，第1個是南海地緣政治環境比較複雜，蔡總統登島會不會被國際社會解讀為激化緊張情勢的舉動，這樣的解讀會不會對於台灣外交利益產生影響。

蔡明彥說，第2個重點是南海地區軍事化程度非常高，國際社會很關注南海地區的自由航行權、自由飛越權，很多國家的機、艦在通過南海海域、空域時，都曾遭到相關國家的干擾，所以國安局必須評估從台灣飛往太平島1600公里的飛行途中，總統座機會不會有相關飛航或維安問題。

他指出，這兩個結構性問題沒有辦法解決，沒有辦法降低不確定因素的話，「現階段我們不建議總統去太平島」。

金門2名釣客17日出海失聯，18日被中國海警尋獲，傳出其中1人具現役軍人身分，導致接返2人計畫生變，蔡明彥表示，「2位金門民眾」搭乘波特船到金門外海海釣，油料用盡漂流在海上，最後被中共海警單位尋獲，目前2人在對岸，海巡署也透過相關溝通管道，持續針對人員接送進行密切溝通，國安局每天都接到相關進度回報，目前正在溝通協商當中。（編輯：郭無患）1130321

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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