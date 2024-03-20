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審薦小組：推薦或自薦考試委員26日截止

2024/3/20 21:39
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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府今天表示，第14屆考試委員提名審薦小組公開接受各界推薦、自薦，即將於3月26日截止，審薦小組籲請社會各界把握最後幾天時間，踴躍推薦或自我推薦，為國家社會貢獻心力。

總統府晚間發布新聞稿表示，為襄助第16任總統提名考試委員，舉薦優秀適任人選，審薦小組在3月5日召開第1次會議，並決定自該日起至3月26日止，公開接受各界推薦、自薦。總統蔡英文出席會議指出，考試委員肩負提升公務人力素質、健全文官體制運作職責，更要前瞻國家未來人才的需求，期許審薦小組廣納人才。

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總統府提醒，受理各界推薦、自薦期間將於3月26日截止，審薦小組特別呼籲社會各界踴躍推薦或自我推薦，後續將秉持客觀、公正的立場，襄助第16任總統提名優秀、適任的考試委員。

第14屆考試委員候選人推薦、自薦書暨附件電子檔等資料，已登載於總統府全球資訊網首頁「公告」專區；推薦、自薦書及相關文件請於民國113年3月26日前，以掛號郵寄100006台北市中正區重慶南路1段122號總統府「第14屆考試委員提名審薦小組」。（編輯：張若瑤）1130320

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