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首頁 / 政治

520後是否留任 吳釗燮：若需讓過渡更平順會思考

2024/3/20 13:17（3/20 13:33 更新）
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外交部長吳釗燮（左2）20日上午在立法院受訪。中央社記者郭日曉攝 113年3月20日
外交部長吳釗燮（左2）20日上午在立法院受訪。中央社記者郭日曉攝 113年3月20日
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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）總統蔡英文任期將屆滿卸任，國民黨立委今天詢問外交部長吳釗燮是否會被總統當選人賴清德留任。吳釗燮說，無法替長官回答，依照憲政慣例，蔡總統卸任他將一起卸任，但若長官覺得要再做一段時間，讓過渡更加平順將會思考。

外交部長吳釗燮

吳釗燮小檔案

  • 出生：民國43年10月31日
  • 現職：外交部長
  • 學歷：
    美國俄亥俄州立大學政治學博士
    美國密蘇里大學政治學碩士
    國立政治大學政治學系學士
  • 經歷：
    總統府秘書長
    國家安全會議秘書長
    民主進步黨秘書長
    民主進步黨政策委員會執行長
    民主進步黨駐美國代表
    駐美國代表
    大陸委員會主任委員
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今天上午赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢詢問，外傳下屆政府國安團隊「蔡規賴隨」，是否繼續留任外交部長，對此，吳釗燮表示，不能替長官回答，他是蔡總統任命的，依照憲政慣例，蔡總統卸任後，他將一起卸任。

吳釗燮說，「但是，如果有長官覺得我必須再做一段時間，讓過渡更加平順的話，我也會做思考」。不過他強調，目前為止，沒有人談論過此事。（編輯：張良知）1130320

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