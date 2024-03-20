吳釗燮：台灣因踏實外交成國際關鍵字 台海和平是共識

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）地緣政治情勢升溫，外交部長吳釗燮今天表示，面對威權主義擴張，外交部推動對外工作面臨更多變數，但持續深化及擴大與理念相近民主夥伴的合作，實踐「踏實外交」理念，使得台灣不僅成為國際關鍵字，維持台海和平穩定更是國際共識。

外交部長吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢，吳釗燮報告時表示，全球地緣政治衝突風險不斷，尤其威權主義持續擴張，中國變本加厲對台灣打壓，外交部推動對外工作因而面臨更多變數。

儘管如此，吳釗燮說，外交部仍持續深化及擴大與理念相近民主夥伴的合作，且努力拓展外交空間，一步一腳印實踐「踏實外交」理念，使得台灣不僅成為國際關鍵字，維持台海和平穩定更是國際共識，美、日、歐等民主夥伴挺台力度大增。

吳釗燮指出，縱然外部挑戰依舊嚴峻，但在這段期間，台灣順利完成總統大選，再次奠立台灣民主發展進程劃時代的里程碑。

談及美方行政部門持續展現對台承諾，吳釗燮表示，美國總統拜登（Joe Biden）等政府高層數度公開重申台海和平穩定的重要性，美國國會也持續採取具體行動挺台。

吳釗燮表示，台美經貿關係持續強化，繼去年台美簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定後，聯邦眾議院於1月通過「2024美國家庭及勞工稅務減免法案」（The Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024），納入「美台快速減免雙重課稅法案」及「美台租稅協定授權法案」兩章節。

此外，吳釗燮表示，外交部全力維繫邦交，彰顯篤實邦誼，例如聖克里斯多福及尼維斯聯邦總督萊柏（Marcella Liburd）、史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）及外交暨國際合作部長戴柏莉（Pholile Shakantu）等友邦高層訪台。

總統當選人賴清德分別與巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）視訊通話，並親邀出席新任正、副總統就職典禮。（編輯：林淑媛）1130320