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首頁 / 國際

澳洲外長會晤王毅 表達期盼台海穩定

2024/3/20 10:12
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（中央社記者楊淳卉雪梨20日專電）中國外交部長王毅今訪問坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢會晤。黃英賢向王毅提出對人權、南海局勢的擔憂，並表達期盼台海及區域和平穩定。

黃英賢（Penny Wong）與王毅今在坎培拉展開第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue）。會後，黃英賢出席記者會回應記者提問，王毅則未露面。

黃英賢表示，她提出澳洲政府對於包括新疆、西藏、香港人權的擔憂。此外，也提出對海上不安全行為的關切，及表達對台灣海峽及區域和平及穩定的盼望。

黃英賢也明確向王毅表達對南海衝突的擔憂。她表示，她在會中再次強調南海受國際法規範，特別是「聯合國海洋法公約（UNCLOS）」的重要性。

此外，黃英賢也向王毅談及遭中國判決死緩的澳籍中國作家楊恆均的議題，明確表示澳洲政府將繼續為楊恆均辯護。

黃英賢說，她還對澳大利亞其他死刑案件表達擔憂，澳大利亞反對在任何情況下對人民判處死刑。

黃英賢表示，澳中確實有分歧，但對話有助雙方處理分歧，為了澳大利亞的利益，澳洲政府會尋求明智地處理這些分歧。（編輯：陳慧萍）1130320

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