王毅20日訪澳洲與商界領袖閉門會談

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（中央社記者楊淳卉雪梨19日專電）中國外交部長王毅明天訪問澳洲，除了官方會晤將討論取消對澳洲各項懲罰性關稅，王毅還將與澳洲商業界領袖等閉門會談。

王毅明天抵達澳洲首都坎培拉，與外交部長黃英賢（Penny Wong）進行第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue），並與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，討論中國是否取消對澳洲葡萄酒等實施的懲罰性關稅。

此外，王毅還將受邀與澳洲商業領袖、智庫專家、學者等進行閉門圓桌會議。這場會議由澳大利亞中國工商業委員會（Australia China Business Council，ACBC）舉辦。

澳大利亞中國工商業委員會主席奧森（David Olsson）今透過新聞稿表示，王毅來訪提供聽取中國最高階政府部會首長意見的機會，了解中國如何看待與澳洲的穩定關係，澳大利亞商界也能分享對未來方向的看法。

奧森說，中國國家主席習近平與艾班尼斯去年會晤後，兩國政府增加雙邊接觸，「這令我們感到鼓舞」，相信實質的對話有助解決雙邊分歧與貿易問題，且能讓兩國探索利益一致的合作領域。

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對於王毅訪澳，黃英賢今天透過新聞稿表示，澳中外交及戰略對話是用以討論雙邊關係，及國際、區域發展議題的長期機制。她非常期待兩人在共享的利益、分歧、及各自在維護和平穩定及安全的區域角色上，坦率地交換意見。

黃英賢說，澳洲政府將持續追求與中國穩定及有建設性的關係，這是兩國的共同利益，「澳大利亞的作法是有一致性的，我們盡可能尋求與中國合作，並在分歧點上致力於澳大利亞的國家利益。」(編輯：韋樞)1130319