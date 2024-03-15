斷金援近2個月 澳洲恢復資助聯合國救濟署援加薩

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今天表示，澳洲將恢復資助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。先前UNRWA部分員工被控涉及去年哈瑪斯突襲以色列行動，澳洲便中斷資助近兩個月。

路透社報導，黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲已與UNRWA和其他捐助國協商，並確信UNRWA不是恐怖組織。她說，新的額外保障措施將能保護援助資金，原本被喊卡的600萬澳元（約新台幣1.27億元）資金將立即發放。

黃英賢在記者會上說：「有兒童與家庭正在挨餓，我們有能力與國際社會一同協助他們。我們知道UNRWA對於提供這些援助至關重要。」

以色列先前指控UNRWA駐加薩員工中，有12人參與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日致命突襲事件，澳洲與數十個國家隨後在今年1月暫停資助。

聯合國已對這些指控展開調查，在以色列提供相關指控的訊息後，UNRWA也開除了部分職員。

瑞典、加拿大與歐洲聯盟（EU）已恢復部分資助。UNRWA負責人上週表示，他對其他捐助國不久後將恢復資助保持謹慎樂觀態度。

黃英賢也宣布將進一步向聯合國兒童基金會（UNICEF）提供400萬澳元資金，並資助另一個聯合國加薩機構200萬澳元。澳洲也將提供約旦與阿拉伯聯合大公國140個降落傘，用於空投援助物資。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130315