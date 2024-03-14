以空襲加薩聯合國糧食中心 稱擊斃哈瑪斯指揮官

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（中央社開羅/加薩13日綜合外電報導）以色列今天表示，以國對加薩南部聯合國糧食分發中心發動的空襲，擊斃以軍鎖定的一名哈瑪斯指揮官；巴勒斯坦官員說，這場攻擊造成另外4人喪命，包括1名聯合國工作人員。

路透社報導，以色列軍方表示，這場空襲擊斃哈斯納（Mohammad Abu Hasna），稱哈斯納是巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子，他負責向哈瑪斯提供關於以軍位置的情報，「也參與控制人道援助行動並將物資分發給哈瑪斯恐怖分子」。

哈瑪斯在聲明中表示，哈斯納是警察部隊成員，譴責以軍殺害他是「懦弱的暗殺行為」，目的是為了擾亂援助物資的分發。

哈瑪斯確認遭擊斃的5人中，有1人是拉法（Rafah）緊急委員會負責人艾德（Nidal al-Sheikh Eid）。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，位於加薩南部拉法的其中一處設施遭到攻擊。加薩230萬名人口中目前約有一半在拉法避難。

UNRWA表示，這場攻擊造成5人死亡、22人受傷，死者包括至少1名UNRWA工作人員，又說先前曾向以軍提供UNRWA設施的座標。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「在糧食供應量即將耗盡、民眾普遍飢餓且某些區域發生饑荒的情況下，UNRWA僅存的分發中心之一今天遭遇攻擊。」

哈瑪斯否認以色列指稱哈瑪斯轉移糧食援助的指控，並稱以色列利用饑荒來向巴勒斯坦人民施壓。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，由於UNRWA與哈瑪斯武裝分子之間據稱有關聯，他堅決將在不損害援助物資分配的情況下，以其他機構取代UNRWA。

在華府，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在記者會上說，他尚未收到關於這起事件的細節，但表示儘管情況艱難，以色列仍必須保護人道援助工作者的安全。

布林肯說：「你們身處於戰區之中，恐怖組織從醫院、學校、公寓大樓開槍，但以色列軍方、政府有責任與義務竭盡所能，確保人道援助工作者能完成他們的工作。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1130314