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聯合國：大規模衝突影響 全球1.22億人流離失所

2025/6/12 17:20（6/12 17:39 更新）
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圖為巴勒斯坦人行經加薩賈巴利亞難民營被摧毀的房屋。（路透社）
圖為巴勒斯坦人行經加薩賈巴利亞難民營被摧毀的房屋。（路透社）
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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）聯合國難民署（UNHCR）今天表示，截至4月底，全球各地被迫流離失所者人數達到1.221億，這個數字雖較2024年底的歷史高點略微下降，但仍「高到難以承受」。

法新社報導，難民署表示，截至2024年底，全球被迫流離失所者人數達1.232億，創下歷史新高，之後近200萬敘利亞人已從國外或國內其他地區陸續返回備受戰火蹂躪的家園。

不過，難民署警告，全球主要衝突走向將決定這個數字是否再度上升。

難民署在其年度「全球趨勢報告」（Global Trends Report）中指出，造成流離失所的主要原因仍是蘇丹、緬甸和烏克蘭等地的大規模衝突。

蘇丹目前是被迫流離失所者最多的國家，其難民和境內流離失所者高達1430萬人，超過敘利亞（1350萬）、阿富汗（1030萬）和烏克蘭（880萬）。

根據UNHCR，全球因戰爭、暴力和迫害而流離失所的人數「高到難以承受」，尤其是在人道主義資金日益枯竭的時期。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）說：「我們正處於國際關係極度動盪的時代，現代戰爭引發脆弱而悲慘的情況，人類正遭受巨大苦難。我們必須加倍努力尋求和平，並為難民和其他被迫逃離家園的人們找到長期解決方案。」

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報告指出：「在2025年的剩餘時間裡，狀況基本上將視關鍵局勢動態而定。這包括是否可能實現和平，或至少需要停火，特別是在剛果民主共和國、蘇丹和烏克蘭。」

另一項重要因素則取決於當前人道援助資金削減，對流離失所問題的應對將有多麼嚴重的影響。（譯者：施施/核稿：陳政一）1140612

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