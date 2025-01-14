聯合國：海地幫派暴力猖獗 境內100多萬人流離失所

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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）聯合國今天說，海地幫派暴力事件頻繁，為此而逃離家園的人數在過去1年增至3倍，已超過100萬人。

法新社報導，聯合國國際移民組織（International Organization for Migration）表示，最新數據顯示「有104萬1000人正疲於應付日益加劇的人道主義危機，其中許多人數度流離失所」。

國際移民組織發言人奧蒙迪（Kennedy Okoth Omondi）告訴媒體：「2023年12月，我們（記錄到）約有31萬5000人因暴力事件而流離失所。」

「自從那個時候以來的1年裡，我們看到因海地幫派暴力而流離失所的人數增至3倍，來到逾100萬人。」

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在首都太子港，國際移民組織表示，「由於殘酷的幫派暴力、基本服務（尤其是醫療健保）的崩潰以及日益惡化的食物匱乏」，流離失所人數增加87%。

海地這個貧窮的加勒比海國家幾十年來一直深陷政治動盪的泥淖，近年來幫派勢力的壯大，使得情況更加惡化。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140114