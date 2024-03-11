幫派如何實質統治海地？5大重點一次看

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）海地最新一波暴力潮，凸顯當地武裝幫派握有龐大影響力，並得益於和當局勾結、公家機構怠忽職守，以及前總統摩依士2021年被暗殺後海地陷入政治亂局。

法新社報導，幫派不僅在海地播下恐懼的種子，也成為海地的實際統治者。幫派如今要求海地總理亨利（Ariel Henry）下台，因為若非亨利去年並未如約舉行大選，他2月7日早該交棒給繼任者。

以下為5大重點，解釋海地幫派為何能掌控這個有1100萬人口的貧窮加勒比海國家。

●幫派是如何坐大？

幫派在海地早已存在數十載，並自1990年代中期起變得格外活躍，當時海地政府由於擔心軍事政變，解散軍隊。

然而，專家指出2018年才是轉捩點。海地人民那年發起大規模反政府示威，要求政治改革、終結貪汙腐敗，而海地當局為了鎮壓民眾，轉向幫派求助。

●為何無法控制幫派？

法國巴黎索邦大學（Pantheon-Sorbonne University）地理學家狄奧戴特（Jean- Marie Theodat）將綽號「烤肉」（Barbecue）的幫派首領謝里齊耶（Jimmy Cherizier）喻為從主人手中解放的「科學怪人」（Frankenstein），並指海地幫派已變得比國家政治及安全機構更為強大，成為多個「自治」權力中心。

狄奧戴特表示，幫派現在控制海地首都太子港（Port-au-Prince）超過80%區域，它們幾乎不受限制的犯罪活動更造成「公家機構瓦解，最終導致總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺」。

●幫派想要什麼？

比利時「亞洲、非洲及拉丁美洲三洲研究中心」（Tricontinental Centre）研究員湯瑪斯（Frederic Thomas）說：「就算謝里齊耶使用政治語言，甚至是革命的措辭，（幫派）並沒有政治或社會計畫。它們感興趣的是權力和控制領土。」

幫派希望確保自身統治地位，同時繼續藉有利可圖的非法活動獲益，例如讓它們得以壯大的販毒、敲詐、綁架和勒索活動。

●有什麼解決方案？

狄奧戴特評論，長期而言海地必須動員更多年輕人以強化軍警力，尤其是透過徵兵。

至於政治方面，狄奧戴特指亨利返國將「加劇混亂，完全否認是他的篡權行為導致失序局面」，而海地民眾應有權選出自己的領導人。

海地人權組織「全國人權捍衛網絡」（National Human Rights Defense Network）的艾斯帕蘭斯（Pierre Esperance）告訴法新社「國際社會能協助（海地）達成政治協議」，但也強調國際社會應更仔細聆聽公民社會的意見，並停止支持讓國家落入幫派手中的政府。

●國際社會有何反應？

為打擊海地幫派，聯合國和美國都支持由肯亞領導一項跨國警察部署任務，並呼籲海地立即展開政治轉型。

海地學者狄奧戴特則說，他們歡迎任何能協助處理幫派問題的外國任務團來到海地，但也強調，它必須能激發當地民眾對它的信心。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130311