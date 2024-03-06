海地幫派：總理不下台 太子港亂象將走向內戰及種族滅絕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社太子港5日綜合外電報導）海地一個勢力龐大的幫派頭子今天警告，除非總理亨利（Ariel Henry）下台，否則目前吞噬首都太子港（Port-au-Prince）的亂象將演變成內戰和「種族滅絕」。

法新社報導，綽號「烤肉」（Barbecue）的幫派頭子查利塞爾（Jimmy Cherisier）在太子港告訴媒體說：「如果亨利不辭職，如果國際社會繼續支持他，我們將直接進入內戰，而這將走向種族滅絕一路。」

查利塞爾過去是警察，後因侵犯人權而遭聯合國制裁。46歲的他今天說：「 海地 中華民國邦交國 海地小檔案 首都：太子港

面積：27,750平方公里

建國簡史：海地位於加勒比海伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island）西部，1502年伊斯班尼奧拉島正式成為西班牙殖民地。1697年西班牙將伊斯班尼奧拉島西部割讓予法國，海地成為法國殖民地。1804年1月1日海地脫離法國獨立。

語言：海地官方語言為克雷奧語（Creole）與法語併行，全國90%人口使用克雷奧語；廣播及電視以克雷奧語為主、法語節目少。 資料來源：外交部 看更多 關閉 要不變成我們大家的天堂，要不淪為地獄。沒道理讓一小群住在大旅館的有錢人，來決定住在勞工階級地區民眾的命運。」

亨利自總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺以來掌權至今，原定今年2月下台，但後來與反對派達成權力分享協議，直到舉行新的選舉為止。

隨著幫派從城市進入農村，海地官員過去幾個月來一直懇請國際社會出手協助當地不堪負荷的安全部隊。

亨利週末前往肯亞，爭取獲聯合國支持的多國警察任務團出手協助穩定國家局勢；控制海地多處的武裝幫派分子趁機展開協調攻擊行動，企圖推翻他。

他出國後，多個幫派聯手襲擊太子港的兩大監獄，造成十多人喪生，數千名囚犯越獄。

由於海地主要機場遭受攻擊，鄰國多明尼加又拒絕核發降落許可，亨利飛回國之路困難重重。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，暴力蔓延下，最近至少有1.5萬人撤離了首都重災區。

海地政府已宣布進入緊急狀態並實施夜間宵禁；聯合國安理會則已安排明天舉行閉門會議。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130306

海地太子港暴力衝突惡化，居民4日在避難所領取餐點。（路透社）