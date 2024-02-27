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貝南支援UN國際部隊 派2000士兵赴海地打擊幫派

2024/2/27 13:57
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（中央社喬治城26日綜合外電報導）美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德今天在記者會上表示，西非國家貝南（Benin）已提供2000名士兵加入計劃由肯亞領導的國際部隊，協助海地國家警察打擊武裝幫派。

路透社報導，海地未經民選產生的政府提出請求一年後，聯合國去年10月授權這項任務。聯合國估計，這個加勒比海國家的幫派衝突去年就造成近5000人死亡，並導致約30萬人逃離家園。

湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領美國代表團到蓋亞那參加「加勒比海共同體」（Caribbean Community）峰會時表示，她啟程前得知貝南已向國際部隊提供部隊支援。

美國上週在巴西里約熱內盧G20（G20）峰會期間發表聲明，宣布貝南、法國和加拿大對此任務的財政、人員和實物承諾，加拿大後來宣布提供8050萬加元（6000萬美元）用於該任務。

美國本身承諾提供2億美元，並允諾加強阻止非法武器流入加勒比海地區。聯合國估計，海地幫派持有的槍枝大部分是走私自美國。

湯瑪斯-葛林斐德還說蓋亞那也承諾為該任務提供資金，但她沒有透露具體金額。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130227

#湯瑪斯-葛林斐德
#聯合國
#貝南
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