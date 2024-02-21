美3度否決安理會以哈戰爭決議草案 各方立場一覽

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）美國今天第3度否決聯合國安全理事會（UNSC）有關以哈戰爭決議草案，內容要求「立即」人道停火。美方改為推動自提的草案，要求「暫時」停火及「哈瑪斯」釋放人質。

路透社報導，在安理會15個理事國中，13國支持阿爾及利亞起草的決議文，英國棄權。

這是自去年10月7日爆發以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭以來，美國第3度否決安理會相關決議草案。華府去年12月也曾動用否決權，擋下決議草案修正案。

阿爾及利亞駐聯合國大使本賈馬（Amar Bendjama）在表決前告訴安理會：「對這項決議草案投贊成票就是在支持巴勒斯坦人生命權。相反地，投反對票意味著支持對他們施加殘酷暴力和集體懲罰。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）17日曾預告美國將否決這項決議草案，原因是擔心此案可能會危及美國、埃及、以色列和卡達之間的協商，而這些協商是為了中止以哈戰爭並讓哈瑪斯扣留在加薩走廊（Gaza Strip）的人質獲釋。

湯瑪斯-葛林斐德在表決前告訴安理會：「在未達成協議要求哈瑪斯釋放人質的情況下就要求立即無條件停火，並不會帶來持久和平。相反地，這可能會讓哈瑪斯和以色列之間的戰火延燒。」

阿爾及利亞提出的決議草案並未將停火與釋放人質兩者連在一起，此外還要求立即人道主義停火，以及立即無條件釋放所有人質。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）告訴安理會：「今天這項否決發出的訊息形同告訴以色列可以繼續逍遙法外。」

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，提到停火這個詞「就好像它是一顆萬靈丹，可以神奇地解決區域所有問題」。

爾登告訴安理會：「停火只能實現一件事，那就是哈瑪斯存活下來。停火對更多的以色列人和加薩人來說形同死刑。」

根據路透社昨天看到的文本，美國現已提出的決議草案中要求以哈戰爭暫時停火，並反對盟邦以色列在加薩南部城市拉法（Rafah）發動大規模地面攻勢。美方表示計劃保留時間協商，不會急於付諸表決。

這是美國自10月7日以來第2度向安理會提出有關以哈戰爭的決議草案，上次的提案在去年10下旬遭到俄羅斯和中國否決。

華府向來保護以色列免受聯合國行動影響，但也曾兩次棄權，讓安理會通過目的在增援加薩及要求延長戰爭暫停的決議。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130221