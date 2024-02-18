不滿哈瑪斯要求 尼坦雅胡喊停加薩休戰談判

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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列之前應美國總統拜登要求派代表至開羅討論休戰，但以色列總理尼坦雅胡今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯提出的要求根本是「妄想」，不會派代表回去參與進一步談判。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也指以色列不會向「國際指示」讓步，而唯有不設先決條件直接談判，才能與巴勒斯坦人達成建國協議。

埃及和卡達居中斡旋加薩（Gaza）地區停火協議談判，希望確保關押在哈瑪斯（Hamas）治下土地超過100名的以色列人質獲釋，但目前為止還沒有任何成果。在開羅舉行的談判會議13日以沒有結果告終。

尼坦雅胡在一場記者會上被問到，為何以方談判代表不回去參與進一步協商，他回應：「除了哈瑪斯妄想般的要求，我們一無所獲。」

尼坦雅胡說，哈瑪斯除了要求結束戰爭、讓哈瑪斯維持現狀，還有從以色列監獄釋放「數千名殺人凶手」，甚至涉及時常引爆衝突的耶路撒冷聖地，這個聖地猶太教稱之為「聖殿山」（Temple Mount），伊斯蘭教則稱為「聖禁地」（Noble Sanctuary）。

尼坦雅胡表示，以色列代表在開羅「坐下來聽（各方陳述意見），但情況毫無改變。我本想說沒有1公釐變化，但其實就連1奈米的變化都沒有」。

尼坦雅胡指出，在「我們看到變化之前」，沒有理由派代表回去參與談判。

為了施壓尼坦雅胡和哈瑪斯達成協議，數千名以色列民眾聚集在特拉維夫（Tel Aviv）軍事總部外聲援那些仍困在加薩的人質。他們高舉要求釋放人質的照片和標語，其中一張寫道：「快沒時間了！」（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130218