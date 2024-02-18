聯合國開會討論阿富汗局勢 塔利班是否參加存疑

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（中央社杜哈17日綜合外電報導）多國和地區的阿富汗事務特使18日將在卡達首都杜哈（Doha）開會，這是不到1年的時間裡，第2次舉行這樣的會議，但執政者塔利班（Taliban）當局是否會加入仍有不確定性。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人15日告訴記者，這場由古特瑞斯主持、為期兩天的會議，將討論加強與阿富汗的接觸，以及對這個中亞國家採取更為協調一致的應對舉措。

塔利班2021年在阿富汗重新掌權後，國際社會便不斷思考如何應對這個阿富汗的新統治者。

在盛產天然氣的卡達舉行會議前夕，塔利班當局是否參與仍是未知數。過去與美國進行多年和談期間，塔利班人員曾駐在卡達。

5月舉行第1次這類會議時，塔利班當局被排除在外，但針對這次在杜哈進行的會議，聯合國已向塔利班當局發出邀請。

一名高階外交人士告訴法新社，塔利班政府說過，只有在塔利班是會中唯一阿富汗官方代表的情況下，塔利班才會參加。

消息人士稱，塔利班的第2個要求是，塔利班政府的代表團要會見聯合國秘書長，並獲得陳述立場的機會。由於此事敏感，消息來源要求匿名。

塔利班當局今天表示，他們已經向聯合國重申了他們的條件，並強調說，如果未能滿足這些條件，他們參加聯合國的會談「並無益處」。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1130218