中國加強與塔利班外交關係 悄悄擴大在阿富汗勢力

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（中央社喀布爾31日綜合外電報導）儘管全球大多數國家都排斥阿富汗的塔利班（Taliban）政府，中國卻在加強與塔利班的外交和經濟關係，喀布爾對於受到關注感到開心。

法新社報導，塔利班政府官員經常支持阿富汗和中國官員之間的高層會晤、新的礦產協議以及運輸路線的升級。

分析師和外交官表示，北京方面雖然淡化這些愈加緊密的關係，但正在穩定增加投資和曝光，這種關係可能對雙方都有好處。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）分析師倪雅玲（Valerie Niquet）表示：「阿富汗伊斯蘭大公國是個充滿挑戰的地區，但中國人的特點是去無人涉足的地方，試圖獲得優勢。」

「中國正在向需要一切可能援助的阿富汗人伸出援手。」

去年9月，中國成為自塔利班接管阿富汗以來第一個正式任命駐喀布爾大使的國家，昨天塔利班政府駐北京大使以及其他數十名外交官，向中國國家主席習近平遞交國書。

中國外交部發言人汪文斌表示：「相信隨著各方關切得到更有力的回應，對阿富汗政府的外交承認將是水到渠成的事情。」

上個月聯合國安理會通過決議，促請聯合國秘書長任命一名特使來推動落實有關阿富汗獨立評估報告提出的建議，此舉遭到塔利班當局強烈反對，中國和俄羅斯也都投棄權票。

國際社會的期望包括讓女孩和婦女接受教育、讓她們工作、建立一個更具包容性的政府，以及對少數群體提供更多保護。

法新社分析，在沒有官方承認的情況下互派大使，中國這樣的做法使北京能夠在維持與塔利班政府關係的同時，又沒有與世界其他國家徹底決裂。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130131