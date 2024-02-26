更多編輯台推薦新聞：
美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣選手Kagami奪「快打旋風6」卡普空盃冠軍 抱回100萬美金
首頁 / 國際
塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗1/300
首頁 / 國際

涉間諜活動遭塔利班逮捕 奧地利極右人士獲釋

2024/2/26 14:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾25日綜合外電報導）塔利班（Taliban）今天釋放去年5月在阿富汗被捕的84歲奧地利人、極右民族主義者佛里茲（Herbert Fritz）。

奧地利政府在聲明中表示，在卡達政府居中協助促成佛里茲獲釋後，佛里茲稍早抵達卡達首都杜哈（Doha）。

奧地利「標準報」（Der Standard）指出，塔利班以涉嫌從事間諜活動為由逮捕佛里茲。

奧地利外交部表示，去年5月以來持續努力讓佛里茲獲釋，感謝卡達和歐洲聯盟（EU）駐阿富汗代表協助，讓佛里茲得以重返奧地利。

根據「標準報」等媒體報導，佛里茲是1988年遭禁的奧地利極右組織「民族民主黨」（NDP）創黨黨員。

奧地利極右派自由黨（Freedom Party）先前敦促釋放佛里茲。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130226

#塔利班
#塔利班
#奧地利
塔利班攻占阿富汗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
阿富汗塔利班當局 足球場公開處決2死囚
172.30.142.230