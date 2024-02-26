涉間諜活動遭塔利班逮捕 奧地利極右人士獲釋
2024/2/26 14:33
（中央社喀布爾25日綜合外電報導）塔利班（Taliban）今天釋放去年5月在阿富汗被捕的84歲奧地利人、極右民族主義者佛里茲（Herbert Fritz）。
奧地利政府在聲明中表示，在卡達政府居中協助促成佛里茲獲釋後，佛里茲稍早抵達卡達首都杜哈（Doha）。
奧地利「標準報」（Der Standard）指出，塔利班以涉嫌從事間諜活動為由逮捕佛里茲。
奧地利外交部表示，去年5月以來持續努力讓佛里茲獲釋，感謝卡達和歐洲聯盟（EU）駐阿富汗代表協助，讓佛里茲得以重返奧地利。
根據「標準報」等媒體報導，佛里茲是1988年遭禁的奧地利極右組織「民族民主黨」（NDP）創黨黨員。
奧地利極右派自由黨（Freedom Party）先前敦促釋放佛里茲。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130226
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