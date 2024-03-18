塔利班：巴基斯坦空襲阿富汗釀8死 已展開報復

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（中央社喀布爾18日綜合外電報導）阿富汗執政組織塔利班（Taliban）今天表示，巴基斯坦對阿富汗境內發動兩場空襲，造成5名婦女、3名孩童喪生，阿富汗已派安全部隊向巴基斯坦軍隊發射重型武器，以示報復。

路透社報導，在空襲事件發生之際，阿富汗和巴基斯坦正互相指責對方，應為近來發生在巴國的一連串軍事攻擊負責。巴基斯坦說攻擊是從阿富汗的領土所發射，阿富汗塔利班則否認此事。

塔利班政府發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）在聲明中說，阿富汗伊斯蘭大公國（The Islamic Emirate of Afghanistan）不准任何人危害國家安全 。

他指出，阿富汗東部接壤巴基斯坦的2個省柯斯特（Khost）和巴克迪卡（Paktika）遭到空襲，造成5名婦女、3名孩童喪生。

阿富汗國防部在另一項聲明中說，已鎖定巴基斯坦邊境的軍隊，針對空襲事件展開報復。

巴基斯坦軍方和外交部辦公室尚未立刻回覆對空襲事件的置評請求。有不知名武裝團體在16日襲擊巴基斯坦邊境的軍事哨所，造成7名安全部隊人員死亡。

目前不清楚什麼原因導致這次空襲，但巴基斯坦政府和安全官員表示，這類攻擊事件在過去幾個月增加，巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）坦承從阿富汗領土發動其中多起攻擊。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130318