阿富汗塔利班當局 足球場公開處決2死囚

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（中央社阿富汗加茲尼22日綜合外電報導）根據在現場的法新社記者指出，阿富汗塔利班當局今天在東部一座足球場公開處決兩名因謀殺遭到定罪的男性。

最高法院官員達威希（Atiqullah Darwish）高聲宣讀由塔利班（Taliban）最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）簽署的死刑執行令後，兩名死囚在加茲尼巿（Ghazni）分別遭到從背部射擊數槍行刑。

達威希表示：「這兩人犯下謀殺罪遭到定罪…我國法院審理兩年後，死刑執行令已經簽署。」

數以千計男性聚集體育場觀禮處決。

謀殺案被害人家屬在現場被問到是否願意於臨刑前撤銷兩囚的死刑時，對此都予以拒絕。

喀布爾的塔利班當局以最嚴格方式解釋伊斯蘭教律法並予以強制施行，2021年掌權以來不曾獲得其他國家政府正式承認。

艾昆薩達2022年下令法官徹底落實伊斯蘭教律法各個面向，包括「以牙還牙，以眼還眼」的報復刑（Qisas）。（譯者：何宏儒）1130222