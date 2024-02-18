更多編輯台推薦新聞：
年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看
生活

年代旅遊遭停業受害旅客如何申請理賠？申訴方式一次看

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古
運動

男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

尼坦雅胡擬正式聲明 反對單方面推動巴勒斯坦建國

2024/2/18 21:54（2/18 22:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為去年11月多個民間團體在台北發起聲援巴勒斯坦遊行。（中央社檔案照片）
圖為去年11月多個民間團體在台北發起聲援巴勒斯坦遊行。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，其政府將表決一項決定，明言以色列反對任何單方面強行推動巴勒斯坦建國的行為。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在每週內閣會議開始時說，此舉是因應「國際社會近日的討論，意圖片面強迫以色列接受巴勒斯坦國」。

尼坦雅胡表示，這項正式聲明將反映「以色列拒絕全然由國際社會決定巴勒斯坦人的永久安置事宜」，而且「這類安排只能透過雙方不設前提，直接談判才能達成」。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130218

#尼坦雅胡
#尼坦雅胡
#巴勒斯坦
#以色列
#路透社
延伸閱讀
不滿哈瑪斯要求 尼坦雅胡喊停加薩休戰談判加薩衛生部：以哈戰爭至今近2.9萬死6.8萬傷國際法院查以色列占巴勒斯坦土地 52國舉證創新高 裁決估年底出爐布林肯：看到以色列與鄰國關係正常化絕佳機會
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
安理會可能表決加薩立即停火決議案 美揚言阻擋
172.30.142.38