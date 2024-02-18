尼坦雅胡擬正式聲明 反對單方面推動巴勒斯坦建國
2024/2/18 21:54（2/18 22:07 更新）
（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，其政府將表決一項決定，明言以色列反對任何單方面強行推動巴勒斯坦建國的行為。
路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在每週內閣會議開始時說，此舉是因應「國際社會近日的討論，意圖片面強迫以色列接受巴勒斯坦國」。
尼坦雅胡表示，這項正式聲明將反映「以色列拒絕全然由國際社會決定巴勒斯坦人的永久安置事宜」，而且「這類安排只能透過雙方不設前提，直接談判才能達成」。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130218
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