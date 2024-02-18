布林肯：看到以色列與鄰國關係正常化絕佳機會
（中央社慕尼黑17日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，未來幾個月，以色列將有與阿拉伯鄰國實現關係正常化的「絕佳機會」；他也強調建立巴勒斯坦國的必要性。
路透社報導，布林肯（Antony Blinken）表示，阿拉伯國家為重振巴勒斯坦自治政府好讓它能更有效地代表巴勒斯坦人，做出了真正的努力。
慕尼黑安全會議
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。
在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。
與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。
會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。
他補充說：「我認為，建立一個能確保以色列安全的巴勒斯坦國，比以往任何時候都更加緊迫。」
拜登政府持續努力達成大型協議，使沙烏地阿拉伯和以色列之間關係正常化。作為協議的一部分，沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家正在尋求建立巴勒斯坦國。
華盛頓還在努力達成協議，以確保釋放被巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）綁架的以色列人質。去年10月7日，哈瑪斯越過邊境進入以色列，對該國發動了數十年來最致命的攻擊之一。
美國國務院發言人在聲明中表示，在慕尼黑期間，布林肯拜會了以色列總統赫佐格（Isaac Herzog），討論達成人質協議和暫停衝突，好讓更多人道主義援助進入加薩（Gaza）。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1130218
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