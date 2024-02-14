以色列擬攻拉法 聯合國憂釀屠殺南非請法院介入

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（中央社紐約聯合國總部/約翰尼斯堡13日綜合外電報導）聯合國今天警告以色列不要對有上百萬人避難的加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）發動地面入侵，擔憂攻勢恐會「釀成屠殺」。

南非今天也表示已請國際法院（ICJ）衡量以方的進攻計畫，是否需要進一步緊急措施來保護巴勒斯坦人權益。

路透社報導，以色列宣稱希望在拉法迫使巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）分子離開藏身處，並解救被哈瑪斯扣押在當地的以色列人質，同時正擬訂計畫讓受困的巴勒斯坦平民撤離。

聯合國人道事務負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示，「拉法軍事行動恐釀成加薩屠殺，也可能使得本已脆弱的人道主義行動垂危」，並說「我們缺乏安全保障、援助物資和人力來維持這項行動」。

他在聲明中說：「國際社會一直警告拉法任何地面入侵行動都會造成危險後果。以色列政府不能繼續無視這些呼聲。」

美國、埃及、以色列和卡達參與的加薩休戰談判在今天並未取得突破，與此同時，外界要求以色列不要按計畫攻擊拉法的呼聲高漲。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天告訴媒體：「我真心希望有關釋放人質和某種形式停止敵對行動的談判能夠成功，以避免針對拉法的全面進攻行動。」

他說：「這會有毀滅性的後果。」

國際法院上個月在南非提起的訴訟中命令以色列採取一切力所能及的措施，防止以色列軍隊對加薩巴勒斯坦人犯下種族滅絕行為。

以色列否認與哈瑪斯交戰有關的所有種族滅絕指控，要求法院徹底駁回此案，並說以色列尊重國際法且有權為自身辯護。

南非總統府發出聲明說：「南非政府昨天（2月12日）向法院提出聲請時表示，南非嚴重關切以色列宣布針對拉法發動空前軍事攻勢一事，以方早已致災並將造成進一步的大規模殺戮、傷害及破壞。」

聲明還說：「這將嚴重且無法彌補地違反『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』（Genocide Convention）以及國際法院1月26日的命令。」

設在荷蘭海牙的國際法院在社群平台X上發文中證實已收到南非提出的聲請，但未說明將如何以及何時做出決定。以色列外交部未立即回應置評要求。

在過去的案例中，國際法院有時會在當地情況改變時批准額外緊急措施。

法院尚未就南非提訴的重點做出裁決，即加薩是否發生種族滅絕。不過院方承認加薩巴勒斯坦人有權受到保護，免受種族滅絕行為侵害。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130214