以色列轟炸拉法 哈瑪斯衛生部：約100人喪生

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（中央社加薩走廊12日綜合外電報導）哈瑪斯管理的衛生部發聲明說，以色列今天黎明前對加薩南部城市拉法（Rafah）的轟炸，造成約100人喪生。

法新社記者和目擊者聽到一系列密集的轟炸，看到拉法這座城市上空濃煙滾滾。在逃離加薩走廊其他地方的轟炸後，現在有一半以上的加薩人口居住在拉法。

根據哈瑪斯政府，轟炸擊中拉法不同地區的14棟房屋和3座清真寺。

以色列軍方今天在聲明中說：「對加薩走廊南部沙布拉（Shaboura）地區的恐怖目標進行一系列轟炸。」還說轟炸已經結束。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已下令他的軍隊準備對拉法進行地面攻擊。拉法是加薩走廊最後一個主要人口中心，在哈瑪斯去年10月7日的攻擊引發戰爭以來，以色列部隊尚未進入拉法。

約140萬巴勒斯坦人湧入拉法，其中許多人住在帳篷裡，而食物、水和藥品卻越來越缺乏。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130212