以色列突襲拉法救出2名人質 巴勒斯坦稱至少50死

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（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）以色列軍方今天一早對加薩走廊南部城市拉法（Rafah）發動特別行動，救出2名人質。巴勒斯坦醫院主管則稱，這波攻擊造成至少50名巴勒斯坦人死亡、數十人受傷。

綜合路透社、法新社和美聯社報導，以色列軍方表示，以色列國防軍（IDF）、以色列國家安全局（Shin Bet）和拉法特警隊（Special Police Unit in Rafah）採取聯合行動，救出了60歲的馬曼（Fernando Simon Marman）與70歲的哈爾（Louis Hare）。

以色列希望救出仍遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持的100多名人質，這次救出2人雖然不多，但具有重大象徵意義。

以軍表示，這兩名男性人質去年10月7日在尼爾伊扎克（Nir Yitzhak）農墾區遭哈瑪斯綁架至加薩走廊（Gaza Strip），兩人目前身體狀況良好，被送往特哈休莫（Tel Hashomer）的謝巴醫學中心（Sheba Medical Centre）接受檢查。

以色列軍方發言人赫克特（Richard Hecht）表示：「這是一場非常複雜的行動。我們為此準備很久，一直在等待合適情況。」

赫克特還說，兩名人質被關在一棟建築物的2樓，以方突襲時以爆裂物炸開建物，過程中與來自周圍建築物的攻擊發生激烈交火，以軍同時也進行空襲以利突襲部隊撤離。

路透社透過聊天應用程式（app）訪問到的拉法居民表示，這波空襲在當地引起普遍恐慌，因為當時許多人正在睡覺，有些人擔心以色列已開始對拉法發動地面進攻。

根據拉法居民說法，以色列出動戰機、戰車和艦艇參與攻擊，有2座清真寺和數棟房屋遭擊中。

哈瑪斯的軍事部門昨天表示，以色列最近幾天的轟炸造成了2名人質喪生、8名人質重傷。法新社無法獨立核實這項消息。

以色列政府遲遲未能救出所有人質，使得總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨愈來愈大的民眾抗議聲浪及要求提前大選的呼聲。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1130212