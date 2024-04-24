以哈戰爭200天 援助組織：攻打拉法將釀末日劫難

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（中央社加薩23日綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭今天進入第200天，援助組織警告，以色列打算進攻多數加薩人避難的南部城市拉法（Rafah），會造成「末日劫難」。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）多次揚言出兵拉法，外界越來越擔心他很快就會兌現。當地有150萬人尋求庇護，其中許多人住在臨時營地。

「挪威難民理事會」秘書長艾基蘭（Jan Egeland）表示：「地球上最大的流離失所者的營地、拉法難民營裡的每個人，似乎都在倒數計時接近戰爭。」

艾基蘭警告說，對拉法的地面攻擊將是「末日般的劫難」，人道主義組織「完全不知道如何延後這場災難的倒數計時」。

加薩走廊（Gaza Strip）兩大醫院在以色列圍攻和攻擊後發現亂葬崗，聯合國人權事務高級專員公署今天對此消息表示感到「震驚」。

法新社記者和目擊者指出，以軍連夜猛烈砲轟加薩市（ Gaza City）。加薩西南部和甘尤尼斯市（Khan Yunis）傳出砲擊和巨大爆炸聲，加薩中部的布賴吉難民營（Bureij）和紐瑟拉特難民營（Nuseirat）也遭到攻擊。

根據法新社對以色列官方數據的統計，這場戰爭始於去年10月7日哈瑪斯對以色列前所未見的攻擊，造成約1170人死亡。

哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，以色列發動軍事攻勢報復，導致加薩至少3萬4183人死亡，其中大部分是婦孺。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1130424