屏東看海美術館有喵 14公尺高充氣擁抱貓咪登台

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）日本療癒系貓狗木雕展首度訪台，藝術家將作品「擁抱貓咪」翻轉為14公尺高充氣裝置，20日起在屏東縣車城鄉看海美術館展出。

日本木雕藝術家花房櫻今天在美術館表示，「Ultra Daily極度日常屏東展」是首次在台灣大型展覽，也是首次挑戰將木雕作品轉製為充氣裝置。貓咪世界無國界，人類同為動物，希望人類世界也無國界，大家像貓一樣一起和平生活，也希望每個人看了都露出開心笑容。

參展藝術家橋本美緒說，創作的貓、狗木雕都是曾生活在世上的毛孩縮影，她曾經歷阪神大地震，家裡附近許多貓狗過世，當時夢想成為獸醫，但還是很想摸到以前那些貓咪和狗狗，就成為雕刻家，希望藉對動物的愛，讓觀眾感受與動物相處時的滿足與溫暖。

屏東縣長周春米表示，很高興邀請到兩名展覽已排到2026年的藝術家，而17日在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁貼上「擁抱貓咪」影片，短時間內已破百萬觀看次數，觀迎民眾到「遠得要命、也精彩得要命」的美術館看展。

屏東縣政府傳播暨國際事務處說，這次展出30組共78件作品，展場空間策劃讓觀眾身歷其境，感受藝術家生活情景，木雕包含在門口等待主人的黑貓、悠閒躺臥沙發的貓等，展期從4月20日到7月28日。（編輯：李明宗）1130419

屏東縣車城鄉看海美術館20日起推出特展「極度日常」，參展日本藝術家橋本美緒（右）19日在開幕記者會中向屏東縣長周春米（右2）介紹展示作品。中央社記者黃郁菁攝 113年4月19日