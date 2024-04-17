日本沙雕師創作「台灣加油」 為花蓮地震災民打氣
2024/4/17 19:38（4/17 20:06 更新）
（中央社記者楊侃儒新北17日電）2024福隆國際沙雕藝術季5月31日在福隆海水浴場登場，日本沙雕師保坂俊彥、林真理創作「台灣加油」作品，為花蓮地震災民打氣，並感謝台灣過去對日本311地震的幫助。
福容大飯店福隆店透過新聞稿表示，保坂俊彥與林真理在創作過程中遇到花蓮地震，特地創作「台灣加油」作品，鼓勵並希望台灣人早日脫困，重建家園。
飯店表示，「台灣加油」作品正面是中文、日文的台灣加油，左右兩側有代表台灣的台灣藍鵲及日本國鳥綠雉，象徵台灣與日本的連結，作品背面的文字為「由衷地祈願災區 早日恢復與重建」，祝福台灣。
飯店表示，保坂俊彥參加沙雕藝術季超過10年，2011年日本發生311大地震，宮城縣東松島市成為災區，台灣當時在行動及金錢上給日本相當大幫助，保坂俊彥當年也創作「謝謝台灣」的沙雕；台灣今年4月遇到地震，保坂俊彥希望透過藝術作品力量，傳達日本支持台灣的意念，也相信台灣花蓮會突破困境，重新站起。（編輯：陳仁華）1130417
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