更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
各界捐款慰問
新聞專題
各界捐款慰問2/106
首頁 / 生活

花蓮地震衛福部賑災募款逾10億 力拚最快速度撥款

2024/4/17 17:36（4/17 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，市區天王星大樓傾斜。中央社記者鄭清元攝 113年4月4日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，市區天王星大樓傾斜。中央社記者鄭清元攝 113年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北17日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會公布最新募款金額已超過新台幣10億元。基金會董事長、行政院政務委員張景森今天致電花蓮縣長徐榛蔚，請縣府先根據已掌握災損需求提送基金會，基金會將以最快速度撥款。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINE Pay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至下午4時共募得超過10億元，總捐贈筆數約16萬筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶8.5億元、挖貝集資平台專案5333萬元、LINE Pay愛心捐款1.1億元、四大超商2146萬元，其中日月光控股捐款1000萬元。

賑災基金會表示，由於震後災民各項需求急迫，為儘速撥款供災民應急，張景森下午致電徐榛蔚表示，請花蓮縣政府先根據已掌握的災損需求，儘快寬估需求人數及金額，提送基金會，目前募款款項無虞，可以最快速度支援到位、立即撥款，後續再依實際情形核銷，多退少補；徐榛蔚則說，將以最快速度提交。

賑災基金會法定賑助項目，須依「重大天然災害災民賑助核給要點」及「重大天然災害災民住宅重建重購賑助作業要點」辦理，內容包括死亡、失蹤及重傷賑助；住宅重建、重購賑助；安遷、租屋、淹水賑助等。

賑災基金會說，只要符合上述作業要點規定，即可依縣市政府概估金額預撥款項，即時應用，在莫拉克風災、蘇拉颱風、卡努颱風等皆有前例，而若有超出法定賑助項目，屬於災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大用途其中之一者，則可由縣府另提專案申請。（編輯：蘇志宗）1130417

#徐榛蔚
#張景森
#財團法人賑災基金會
#卡努颱風
#花蓮強震
延伸閱讀
日媒採訪花蓮地震 驚見台灣人愛捐贈天王星大樓拆除完成 工程人員重機具一字排開向罹難者致意花蓮地震太魯閣受損嚴重 林右昌：初估復原經費需10億花蓮地震後日本透地雷達探測車抵台 免費道路健檢找出地下坑洞花蓮地震受災戶免收4個月電費 租屋補貼最高每月1.8萬
各界捐款慰問
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒採訪花蓮地震 驚見台灣人愛捐贈
172.30.142.115