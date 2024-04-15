花蓮地震太魯閣受損嚴重 林右昌：初估復原經費需10億

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（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部長林右昌今天說，0403花蓮地震後，太魯閣國家公園受損嚴重，初估復原經費約需新台幣10億元；是否比照921地震編特別條例，他說，會先盤點重建、安置所需經費，若有不足才會考慮。

立法院內政委員會今天邀林右昌等人列席，就「0403震災之災後救助、重建規劃及補助方式」及「從東華實驗室失火事件檢討災害防救之完備化」進行專題報告，並備詢。

會議開始時，內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅率全體立委、官員先為地震的罹難者默哀一分鐘。

台灣民眾黨立委麥玉珍、中國國民黨立委張智倫、民主進步黨立委黃捷等人質詢時，都關注是否要比照921，提出震災重建暫行條例。林右昌答詢時說，是不是要有條例，要看有沒有實際需求，等花蓮縣府把災損、需求統計調查完成後，再進一步討論。

林右昌表示，中央在第一時間就先撥新台幣3億元給花蓮縣政府，可以立即運用；災後要先盤點相關重建、安置工作，有些部分可以從現在已經有的災害應變預算緊急運用，公務預算可移緩救急，也有相關捐款，如果還有不足，才會考慮編列特別預算，「到目前為止，相關預算並沒有問題」。

國民黨立委許宇甄關注，初估災損的重建金額是多少。林右昌指出，重建、復原涉及相關部會，最大經費可能是交通部，台8線重建時間會很長，交通部會逐年編列預算；涉及內政部的國家公園部分，初估會超過10億元，但災區都還有餘震，要等穩定後再細緻評估。

林右昌口頭報告時也說，太魯閣國家公園內步道、設施受損嚴重，沿線較易抵達區域，初估需14天才能勘查完畢，受災嚴重區則會透過空拍初勘設施損害狀況。未來將以安全為優先，視餘震頻度與影響情形，採逐步分階段分區開放。

高金素梅指出，花蓮強震後，財團法人賑災基金會募款金額已超過9億元，但賑災基金會的重大天然災害賑助核給標準，死亡賑助每人僅發給慰助金40萬元，從民國97年至今都沒有改變過。

賑災基金會督導陳宗良表示，募款金額會全數用在災民身上，至於死亡慰助金是否調整，已在研議中，但要召開董事會進一步討論。（編輯：謝佳珍）1130415