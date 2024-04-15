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花蓮強震後危樓多 空大壽豐校區供安置災民

2024/4/15 08:24
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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）0403地震造成花蓮數十棟房屋損害成為危樓，逾千戶人家須另覓住所，國立空中大學壽豐校區雖也有大樓被貼紅單，但在安全前提下，願將其他校舍提供安置災民使用，助度過難關。

花蓮強震後，除東華大學及花蓮女中等校區受創嚴重，國立空中大學壽豐校區也有嚴重災情。

國立空中大學今天表示，原營運大樓於4月12日經縣府結構技師會勘後被列為不宜進入的紅單建築，其他校舍也正在等待進行會勘鑑定中。

空大校長許立一表示，空大壽豐校區在此次地震中雖然受損嚴重，但部分校舍如宿舍大樓有260餘間房間，還有配備有大量中、西式及烘焙等標準化餐飲設備的餐飲大樓，以及運動器材的休閒大樓等都能善加利用。

地震發生前，校方原本規劃將以上區域轉型做為數位游牧專區，提供從事地方創生、創業育成、社會福利產業及青銀共創等的相關人員，作為長、短期居住使用。

許立一指出，儘管地震也使校方成為受災戶，但為了協助社會各界共度難關，若在鑑定結構安全的前提下，這些建築物經過1至2個月初步修繕、設備檢修及裝設熱水系統、冷氣設備後，將能夠容納花蓮100多戶、約700名災民或學生的食、住、育樂需求。

此外，除了建築物的利用，空大壽豐校區的6公頃操場素地也可以作為災民組合屋建置場域，進一步安置更多的災民。

許立一表示，空大願意協助各界共同度過難關，校方將持續與中央及地方政府密切合作，提供必要的支援和資源，幫助受災民眾儘快恢復正常生活。（編輯：張銘坤）1130415

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