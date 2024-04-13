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天王星大樓加速拆除 又發現1隻受困黑白貓

2024/4/13 18:01（4/13 18:37 更新）
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花蓮天王星大樓持續進行拆除作業，13日下午救出罹難者康老師的愛貓後，相隔約1小時再發現另一隻黑白花色貓咪，疑為5樓陸姓住戶的貓。花蓮縣政府建設處水利科長張世佳表示，會比照之前做法，用監視器確認貓咪不在施工範圍內再拆除。圖為施工現場灑水防塵。中央社記者張祈攝 113年4月13日
花蓮天王星大樓持續進行拆除作業，13日下午救出罹難者康老師的愛貓後，相隔約1小時再發現另一隻黑白花色貓咪，疑為5樓陸姓住戶的貓。花蓮縣政府建設處水利科長張世佳表示，會比照之前做法，用監視器確認貓咪不在施工範圍內再拆除。圖為施工現場灑水防塵。中央社記者張祈攝 113年4月13日
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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮天王星大樓因強震傾倒正在拆除，過程配合檢察官採樣、貓咪救援等不定時暫停。罹難的康老師愛貓今天獲救1小時後，又發現1隻黑白貓「Oni」，陸姓飼主帶著貓籠在現場等待。

花蓮縣政府建設處水利科長張世佳接受媒體聯訪指出，早上施工將大鋼牙換成4噸大夾子，加速拆除作業，因發現橘貓出沒，經土木技師確認結構安全，先進行貓咪救援。

張世佳說，因建築前半部受損嚴重，下午土木技師工會配合檢察官，進入1、2、3樓後半部比較完整梁柱採樣做鑑定，預計今晚可加速拆除速度，拆到5樓半。在拆完5樓後有更多施工空間，預計左右各派1台破碎機，1台操作大鋼牙在後部進行高空作業。

康老師的橘貓獲救後，民眾又發現1隻受困黑白貓，張世佳說，確實有收到通報，拆除過程也有發現，但貓咪很快躲起來，後續拆除作業會比照之前做法，用監視器確認貓咪不在施工範圍內，若發現會先驅趕再施工。由於前半部樓層高度只剩2層樓高，受困貓咪逃離方式很多，現場不易捉捕。

5樓陸姓飼主從直播看到愛貓「Oni」身影，趕緊帶著貓籠趕到現場，她說，Oni是黑白色母貓、今年4歲，很擔小應該躲在衣櫃裡。

陸姓飼主說，知道今天會拆到5樓就很關注拆除狀況，剛先看到床拆下來，再來是「Oni」躲藏衣櫃，很擔心「Oni」會被壓傷，所幸經現場媒體拍攝畫面，疑似「Oni」身影的貓咪逃離。看到畫面後很興奮，趕緊帶著捕貓籠到後方樓梯口等待，希望能看到「Oni」出現。（編輯：孫承武）1130413

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