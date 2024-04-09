花蓮強震傅崐萁籲比照921 推動重建條例助災民

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（中央社記者李先鳳、張已亷花蓮縣9日電）國民黨籍立委傅崐萁今天表示，花蓮因強震多數房屋受損遭列紅單，希望比照921大地震推動重建條例，中央政府、社會各界能設立組合屋安置1400多戶的災民。

傅崐萁上午9時許於天王星大樓前新聞媒體區召開「救人救災第一，搶救花蓮重建」記者會，呼籲社會各界關注花蓮受災情形，以同理心搶救災民。

傅崐萁表示，全國震後有18棟需要重建或整建的大樓，其中花蓮就有17棟，所有紅單戶、黃單戶，以及需要動遷、安置、改建、補強共1471戶，未來可能還會增加，花蓮沒有足夠出租房，如何安置災民是最大挑戰。

他說，重建要2、3年，要花很多時間，住在飯店跟民宿不切實際。縣府已找到公有地可安置災民，一直在等待能比照921大地震，中央政府提供組合屋，讓災民安心居住，此時迫切需要各界的協助與幫忙，希望中央比照「921災後重建條例」，提供組合屋讓無家可歸者能得到安置。

另外，傅崐萁指出，台8線、天祥等路段還在搜救，對於中橫公路原路修建可能已不符合使用需求量，無論「環島高鐵」，還是「國道6號東延」等建設以往已規劃。花蓮僅32萬人，但包含國際觀光客每年造訪花蓮人數高達1200到1400萬人次，他舉「蘇花改」為例，當年很多人持不同意見，結果這次挺過強震證明安全無虞。

對於媒體提問「2018年0206地震善款如何運用」、「家中禮品散落一地」等，傅崐萁表示，禮品是自行購買放置家中；至於6年前的善款運用都有通過委員會審議，相關資料公開透明。2018年的「0206」地震，傅崐萁為時任花蓮縣長。（編輯：孫承武）1130409