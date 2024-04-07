朝野爭論預算法修法 藍委：綠曾提案限縮特別預算

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（中央社記者王承中台北7日電）朝野立委爭論特別預算修法，民進黨團幹事長吳思瑤籲國民黨虛心檢討。國民黨團副書記長許宇甄今天表示，民進黨在野時，柯建銘、林佳龍就曾提案限縮特別預算提出，理由是為避免紊亂財政紀律。民進黨不需還沒討論就開始抹黑。

國民黨立委提案修預算法，限縮特別預算提出、動支相關規範，因花蓮強震再添異議。民進黨團幹事長吳思瑤昨天表示，災後重建漫長，涉修繕橋梁、路基、公路，預算編列需使用預算法第83條第4款「不定期或數年一次之重大政事」，呼籲國民黨應虛心檢討。

許宇甄今天表示，預算法第83條第4款淪為執政黨浮濫編列特別預算的理由，早在1996年，當時在野的民進黨就曾提案刪除，時任立委柯建銘提案修正預算法部分條文，刪除「不定期或數年一次之重大政事」。理由是「為避免特別預算編列的浮濫，破壞正常預算體制，有必要嚴格限制特別預算編列之條件」。

許宇甄指出，2013年，時任民進黨立委的林佳龍再次提案刪除，並強調為了避免特別預算制度紊亂財政紀律，在非特殊急迫情形下，不應任意採用。而林佳龍的提案，柯建銘、前民進黨立委潘孟安也有連署。

許宇甄表示，蔡政府上任迄今提出的特別預算包含前瞻基礎建設新台幣8400億元、海空戰力提升2400億元、新式戰機採購2500億元、新冠肺炎防疫8400億元、疫後強化韌性3800億元，總金額高達2兆5500億元，已相當於一個總預算的規模，是歷來總統之最，也是留債最多的總統。

許宇甄指出，從柯建銘、林佳龍對預算法第83條第4款「不定期或數年一次之重大政事」的意見就可以看到，特別預算特別常被濫用，為避免執政者浮濫編列特別預算、紊亂財政，現任民進黨的大黨鞭、總統府秘書長都曾提案要求刪除，顯見這個問題值得討論，再從蔡政府濫用特別預算的情形來看，不檢討恐讓後代子孫還債還不完。

許宇甄說，提醒吳思瑤不要忘了，民進黨立委也曾要求刪除該款，防止正常預算體制被破壞、紊亂財政，避免債留子孫，民進黨不需還沒討論就開始抹黑、抹臭。

國民黨團副書記長王鴻薇指出，民進黨及其側翼目前在攻擊在野黨針對預算法提出的修正，帶風向、栽贓在野黨所提的修法，會讓政府無法編列特別預算應對此次震災，這根本就是沒有讀法條。

王鴻薇表示，即使刪除第83條第4款「不定期或數年一次之重大政事」，現行條文的前3款仍規定政府針對重大災害可以編列特別預算。所以，在野黨所提出的修法版本，政府都可以針對重大災害編列特別預算。呼籲民進黨別用重大災害，栽贓抹黑在野黨。

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現行預算法第83條規定，有國防緊急設施或戰爭（第1款）、國家經濟重大變故（第2款）、重大災變（第3款）、不定期或數年一次之重大政事（第4款）等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

國民黨立委與民眾黨團在立法院本會期提出預算法第83條條文修正草案，主張限制或刪除第4款規定，避免「特別預算常態化」破壞預算整體性及財政紀律。（編輯：謝佳珍）1130407