柯建銘指別當違憲兵馬俑 國民黨：潑糞式抹黑

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（中央社記者王承中台北24日電）民進黨團總召柯建銘籲國民黨，先實施黨主席選舉的通訊和海外投票；國民黨組發會主委許宇甄今天表示，國民黨通訊、海外投票早已實施多年，柯建銘和民進黨持續用潑糞式抹黑，扼殺台灣人的參政權，完全不及格。

媒體報導，國民黨團擬暫緩不在籍投票修法。民進黨團總召柯建銘今天表示，國民黨主席朱立倫一直主張海外、通訊投票，呼籲國民黨不要當違憲的兵馬俑，建議朱立倫可先實施國民黨主席選舉的通訊和海外投票。

國民黨立委兼組發會主委許宇甄發布新聞稿指出，國民黨是一個進步的政黨，黨主席選舉可以用通訊投票、海外投票，已經行之有年。

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許宇甄表示，國民黨通訊、海外投票早已實施多年，在黨主席選舉前，將選票寄到海外給黨員本人，在指定的時間內寄回中央黨部，等全國投票結束再一起公開開票，過程公正、公開、公平，多年來毫無爭議，足證是可行的做法，更具體保障海外黨員的權益，不知柯建銘在抹黑什麼。

許宇甄指出，柯建銘這種抹黑真的是死當，完全不及格，柯建銘和民進黨持續用這種潑糞式的抹黑，去扼殺台灣人民的參政權，才是違憲亂政的「冰馬桶」。（編輯：林克倫）1130324