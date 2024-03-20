立委指賴清德老家違建 林右昌：月底提通案處理原則

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（中央社記者陳俊華台北20日電）立委指出，內政部要在國土計畫法開後門，為總統當選人賴清德萬里老家解套。內政部長林右昌說，這是因過去政府沒作為，是全國通案性問題，也不只是礦業用地，月底會提出通案處理原則。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、國土管理署長吳欣修等人列席，報告「國土計畫推動辦理情形」，並備詢。

國民黨立委許宇甄質詢時指出，總統大選時3位候選人都有土地爭議，其中民眾黨總統候選人柯文哲持有的農地非農用，3月18日已恢復農用。林右昌說，違規使用部分能依法改正，本來就是應該做的，一般是屬於地方政府權責，但選舉時候選人因為媒體關注，才被凸顯出來。

許宇甄說，總統當選人賴清德的萬里老家，選前也有許多討論，詢問是否符合違建定義。林右昌表示，選舉期間已多次說明，這不是個案問題而是通案，因為政府當時沒有完成相關程序，造成目前的狀況，這個政府要來幫忙解決。

許宇甄追問，這算不算一般認知的違建，林右昌表示，不太一樣。許宇甄指出，2003年以前賴清德老家不是長這樣，是2003年之後才改建成這樣。吳欣修說，這部分土地在台灣的礦業、林業都有這樣的問題，是因為政府的土地法規沒有適時修正，導致它無法合法。

吳欣修表示，國土署與經濟部地質調查及礦業管理中心邀集相關縣市政府開會，預計這個月底會把整個檢討原則確認清楚，就可以開始進行變更編定作業。林右昌說，這就是因為過去沒有作為，這部分應該做一些改正，月底會提出通案處理原則。

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許宇甄則說，內政部現在是為了解套，居然要在國土計畫法開後門，質疑是為520之後鋪路，賴清德老家被稱為「賴皮寮」，如果內政部要幫違建解套，就要更名為「賴皮部」，並送上印有「賴皮部」的手板到林右昌面前。

林右昌表示，請不要這樣貼標籤，尊重許宇甄的質詢，但是完全無法接受，且這是全國性通案，不只是礦業用地，包括原住民族地區、林務區也都是同樣問題，這樣對公務人員非常不公平。（編輯：林興盟）1130320