曾說漲電價機率不高卻要漲？陳建仁：天有不測風雲

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（中央社記者陳俊華台北5日電）立委指出，行政院長陳建仁2015年參選副總統時，曾說電價漲價機率不高，現在卻要再度調漲。陳建仁表示，天有不測風雲，即使是神仙也很難猜到，會有俄烏戰爭導致燃料費上漲。

立法院會今天進行施政總質詢，邀陳建仁率內閣官員列席備詢。國民黨立委許宇甄質詢時指出，2015年陳建仁與總統蔡英文搭檔參選正副總統時都曾說過，電價漲價機率不會太高，蔡總統也說過10年內不會大漲。

陳建仁答詢時表示，天有不測風雲，全世界不管哪個國家都不會料想到有俄烏戰爭導致燃料費上漲，即使是神仙也很難猜到，不能拿2015、2016年的情況來講；俄烏戰爭引起燃料費增加，各國都是大漲50%以上，台灣現在調漲兩次，一次8%、一次11%。

許宇甄指出，蔡政府上任到現在已經調漲3次，累進漲幅達到31%，今年4月又要調漲；陳建仁則質疑「總漲幅31%是怎麼算出來的？」許宇甄說，是累進的漲幅，不是3個相加，因為陳建仁不是學這方面，而她學的是統計，可以請經濟部長王美花向他說明。

許宇甄說，是因為錯誤的能源政策，導致電價大漲，陳建仁則回應，「我不認為有錯誤」；王美花也說，台電虧損是俄烏戰爭後才造成的。

針對許宇甄要求政府信守承諾，330度以下的民生基本用電不調漲；陳建仁表示，要由電價審議委員會全盤評估，由學者專家、社會公正人士做決定。（編輯：翟思嘉）1130305