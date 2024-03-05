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陳建仁：4月調整電價 物價影響會控制到最低

2024/3/5 18:53
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（中央社記者王揚宇台北5日電）國民黨立委張智倫今天質詢表示，媒體報導4月電價即將漲價，考量將進入用電高峰期等情形，能否下半年度再調漲。行政院長陳建仁說，4月就要調整，由電價審議委員會處理，對物價的影響會控制到最低。

立法院今天邀請陳建仁率同各部會首長列席，進行施政報告並備質詢。

國民黨新北市立委張智倫質詢時關注交通議題，他期盼透過大眾運輸工具的建構，協助解決中和交通壅塞問題，例如增闢南勢角隧道與東西向聯外道路，以及國道3號中和交流道改善工程、泰板輕軌增設國光站等，而他也關注電價議題。

張智倫說，根據最近媒體報導，4月電價即將漲價，考量即將進入用電高峰期等情況，能否到520後或下半年度再調漲。

陳建仁回應，本來4月就是要有調整，由電價審議委員會處理，都是按時間來調，沒有考慮其他的事情，而且政府一定會苦民所苦，一切由電價審議委員會做最後拍板，在調整時都會很細緻，對於物價的影響也會控制到最低。（編輯：謝佳珍）1130305

#陳建仁
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