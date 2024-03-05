提名新任NCC主委 陳建仁：會跟新政府溝通人選

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（中央社記者王承中台北5日電）NCC主委陳耀祥等4位委員任期將屆，行政院長陳建仁今天表示，會在4月底前完成提名，也將跟新政府溝通人選。對於提名是否事先與立法院溝通，陳建仁說，會做各式各樣的溝通及徵詢。

目前國家通訊傳播委員會（NCC）的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，包含主任委員陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，依據「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委羅智強在質詢時詢問何時提名，陳建仁表示，4月底要完成提名。對於民進黨總統當選人賴清德是否有溝通NCC委員的人選，陳建仁說，會跟新政府溝通人選，但目前還沒有。

對於賴清德表示要提名跨黨派人士擔任NCC委員，羅智強詢問陳建仁在提名前是否會尊重立法院多數的意見，事先進行溝通。陳建仁表示，有各式各樣的溝通，以及各式各樣的徵詢，都需要去做。

羅智強詢問，是否應以法律明確保障報社、電視及廣播事業工作人員的獨立自主，不受政府侵害。陳建仁說，需要。但對於中天新聞台換照案，陳建仁表示，NCC有執法依據，且NCC為獨立機關，政府也有保護新聞自由，沒有箝制新聞。

羅智強指出，法律授權NCC可以關新聞台，這個法律應該要修；列席備詢的陳耀祥在旁想要出言解釋，卻遭羅智強指沒有公信力，不許陳耀祥開口。

羅智強先詢問陳建仁是否認同新聞台跟節目不該由政府去關，陳建仁表示認同後，羅智強追問，為何NCC關掉中天新聞台，陳耀祥在旁解釋，NCC是依法進行換照制度。

羅智強表示，陳建仁認同不可以關新聞台，但現在卻授權NCC可以關新聞台，陳建仁回應，羅智強把NCC的功能做錯誤的解釋，換照制度本來就是法律規定的，政府必須要依法行政。

針對台北高等行政法院去年宣判，撤銷NCC在民國109年間對中天新聞台作成不予換照的行政處分。陳耀祥表示，雖然NCC敗訴，但是會上訴，訴訟還在進行當中。

羅智強詢問，中天換照案NCC打了26件案子，花了多少訴訟費，媒體報導是新台幣1300萬元。陳耀祥表示，這不是對的數字，一個案子怎麼可能1300萬元。目前NCC贏了14件，中天贏2件，還有10件在訴訟中。

羅智強指出，行政機關做行政處分，在行政訴訟敗訴是很罕見的，陳耀祥回應，勝訴、敗訴基本上也要等到判決確定，現在還在上訴當中，要等到判決確定。（編輯：翟思嘉）1130305