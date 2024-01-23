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陳耀祥不續任NCC主委 7月底回台北大學任教

2024/1/23 15:01（1/23 16:12 更新）
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NCC主委陳耀祥表示，任期今年7月31日到期後不會續任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北23日電）國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天表示，學校的借調規定是最多8年，NCC委員任期今年7月31日到期後，他將回到台北大學任教，不會續任NCC主委一職。

陳耀祥今天表示，NCC作為獨立機關會繼續努力，繼續做應該做的事情，數位部成立之後很多業務也有變動，未來網際網路傳播也是重點，盼一起努力。（編輯：林淑媛）1130123

#NCC
#台北大學
#陳耀祥
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