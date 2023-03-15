遭列瀆職罪被告 陳耀祥：未收到訊息相信自身清白

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（中央社記者蘇思云台北15日電）台北地檢署為釐清鏡電視執照申設是否涉及外力介入，日前將NCC主委陳耀祥列為他字案瀆職罪被告，不排除傳喚出庭說明。陳耀祥今天表示，目前沒收到相關訊息，對列被告感到詫異與遺憾，相信自身清白。

全案起於鏡電視去年1月獲得國家通訊傳播委員會（NCC）准設新聞台後，電視台董事會與經營階層多次變更，也接連遭立委爆料財務疑慮、公司治理、執照申設爭議等。

立法院交通委員會今天邀陳耀祥列席報告業務並備質詢。立委今天提出臨時提案，認為陳耀祥列瀆職罪他字案被告，要求陳耀祥在鏡電視相關案件應該迴避。交通委員會召委、國民黨立委陳雪生表示，目前仍是媒體報導，若確實收到相關訊息再來處理較好，立委所提臨時提案未獲通過。

陳耀祥表示，對鏡電視案依法處理，鏡電視內部相關資料都有移交給檢調，很遺憾NCC在此案公親變事主，尊重司法調查，但是目前都沒有收到相關偵查訊息。

陳耀祥表示，目前了解是士林地檢署把部分案件移給北檢處理，沒收到任何訊息，對列為被告表示詫異與遺憾，自己是清白的，沒有辭職問題；NCC內部本來就有依法迴避規定，如果最後起訴，當然依法要迴避。

士林地檢署偵辦鏡電視執照申設案，把鏡電視前董事長裴偉列為他字案被告一事，陳耀祥表示，這屬於鏡電視公司內部紛爭問題，會密切關注後續發展。目前可以經營新聞頻道的集團或個人，政商關係都會很多，相關審查都依照法定程序處理。

時代力量立委陳椒華關注鏡電視大股東、國巨董事長陳泰銘是否有賣股，以及鏡電視資金應該已經燒完、是否再提增資等。

NCC主秘黃文哲表示，先前有和陳泰銘直接電話聯繫過，陳泰銘有直接聲明沒有賣股票，目前還沒收到鏡電視增資案相關申請。（編輯：張良知）1120315