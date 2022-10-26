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鏡電視董監審議 NCC副主委翁柏宗自請迴避

2022/10/26 18:41（10/26 19:18 更新）
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有關鏡電視董監審議，副主委翁柏宗（前）確定此案迴避。（中央社檔案照片）
有關鏡電視董監審議，副主委翁柏宗（前）確定此案迴避。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）國家通訊傳播委員會（NCC）請鏡電視股東到今天委員會議上陳述意見，雖然並無實質進展，有關鏡電視董監審議，罕見出現正副主委雙雙考慮迴避的情況，副主委翁柏宗確定此案迴避，主委陳耀祥部分，則未有定論。

NCC今天委員會議審議衛星廣播電視事業「鏡電視新聞台」申請負責人、公司章程、實收資本額變更暨換發執照討論案時，考量鏡電視公司擬任負責人變動頻傳，近期更有報載傳聞該公司有股東代持、中資接手、股權經轉讓等情事，因此請鏡電視股東到會陳述意見。

由於鏡電視27日就會召開股東臨時會，今天會議並無實質進展，僅就部分議題請股東說明；NCC表示，待明日股臨會結束，公司內部有更明確的方向時，會進一步了解狀況。

值得注意的是，NCC副主委翁柏宗於會後記者會向媒體宣布針對此案申請自行迴避，主因是鏡電視前董事長陳建平對NCC提供事證牽涉到他；翁柏宗表示，對於傳聞證據提到他本人，必須嚴正聲明「絕無此事」，建議委員會將所有資料送給地檢署調查，他也已請律師協助提供法律意見，準備以法律方式捍衛清白。

翁柏宗說，擔心自己提「自行迴避」會牽連主委，因此會中就主委是否應迴避鏡電視提出臨時動議，陳耀祥第一個附議，同時強調「絕無此事，沒有施壓」；最後委員會認為事證不足，要再續行審議。

外界關注鏡電視今天到會說明狀況，NCC表示，委員今天主要就公司負責人頻繁變動、該公司股東有否代他人持有股票、有否介入新聞製播等議題與出席者進行詢答。

至於鏡電視今天有哪些股東到會說明，NCC表示，依申請人提供資料，股東目前計有自然人陳泰銘、祝文宇、蘇永平、朱劭華、葉國一、裴偉、陳進財，以及法人翰林育成股份有限公司。

而經NCC通知及聯繫，自然人股東陳進財及蘇永平分別委託鏡電視公司董事長鄭優及總經理蔡滄波代表到會陳述意見，法人股東翰林育成股份有限公司會前書面通知無意見，其餘股東則不克出席會議，就NCC所詢議題也未提供相關書面意見。

今天出席的鄭優針對外界關注借名持股的部分，強調絕無此事；而新進股東名單為何，他並未多作說明。（編輯：林淑媛）1111026

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