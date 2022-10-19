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傳鏡電視股東想賣股？ NCC：2027年中前不可轉讓持股

2022/10/19 15:46
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（中央社記者蘇思云台北19日電）傳出鏡電視有股東想轉讓股份，NCC表示，根據附款規範，股東在2027年6月底前不可轉讓持股，必要時近期也會請8大股東到會陳述，釐清借名登記、中資疑慮、對公司未來經營看法等。

鏡電視共有5董1監，全部都是零持股，日前3董1監請辭，董事會只剩下董事長鄭優及勞工董事廖芳潔。國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注目前鏡電視董監審查後續與相關爭議。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，目前還沒收到鏡電視要撤案或另外補件等相關說明，但鏡電視也對外提到會盡快召開股東會，NCC會以正式收到文件為準。

媒體關注近期傳出鏡電視爭議，包括有股東想私下轉讓持股、借名登記等爭議。翁柏宗表示，根據附款內容，持有普通股的股東在2027年6月30日前不能轉讓持股，如果有相關事證將違反附款內容，會依法處理；公司屬於閉鎖型公司，如果需要增資，可以在50人限額下增加新股東。

翁柏宗表示，若有必要，近期可能會找8大股東到會陳述，屆時將會釐清股東要求撤照、中資疑慮與借名登記等爭議。（編輯：潘羿菁）1111019

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