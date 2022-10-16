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董事會3董1監集體請辭 鏡電視：無違反附款將儘速補選

2022/10/16 14:59（10/16 15:18 更新）
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申設與上架爭議不斷的鏡電視，3董1監上週集體請辭，董事會形同瓦解。（中央社檔案照片）
申設與上架爭議不斷的鏡電視，3董1監上週集體請辭，董事會形同瓦解。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北16日電）申設與上架爭議不斷的鏡電視，3董1監上週集體請辭，董事會形同瓦解。鏡電視今天發布聲明表示部分董事與監察人已辭任，已發出股東臨時會召集通知，將儘速補選缺額董事與監察人。

據「自由時報」報導，鏡電視共有5董1監，現有3董1監請辭，董事會現只剩下董事長鄭優與勞工董事廖芳潔，兩人均無股份。根據公司法，股東會決議應有代表已發行股份過半數的股東出席。但鏡電視的企業界股東代表請辭，若股東臨時會無法開成，鏡電視的營運資金恐會中斷。

鏡電視今天發布聲明表示，部分董事與監察人因事業繁忙，且已完成階段性工作為由，已經請辭。另外鏡電視於10日召開董事會後，已發出股東臨時會召集通知，將儘速補選缺額董事與監察人席次，併於股東會決議本公司重大營運事項。

鏡電視在聲明中表示，營運悉依公司法規定與公司治理原則，並無媒體報導指涉違反公司治理、違反附款等情事。（編輯：屈享平）1111016

以下為鏡電視完整聲明↓

針對媒體報導，本公司聲明如下：

一、本公司部分董事與監察人因事業繁忙，且已完成階段性工作為由，向本公司辭任。本公司感謝部分董事與監察人過去的協助，也對其表示深摯祝福。

二、本公司十月十日召開董事會後，已發出股東臨時會召集通知，將儘速補選缺額董事與監察人席次，併於股東會決議本公司重大營運事項。本公司股東持續支持鄭優董事長帶領公司營運，也全力支持公司永續營運。

三、本公司營運悉依公司法規定與公司治理原則，並無媒體報導指涉違反公司治理、違反附款等情事。籲請媒體報導前應落實媒體專業，勿隨有心人囈語起舞。

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