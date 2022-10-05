鏡電視取代TVBS 55台遭駁回 NCC：調整恐影響收視權益

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8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移頻，並申請鏡電視上架55頻位，NCC 5日決議不許可移頻案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北5日電）8系統申請TVBS新聞台移頻案，NCC在業者送件1個多月後做出不予許可決議。NCC表示，TVBS新聞台在55頻道播出多年，若大幅調整可能影響消費收視權益，包括新竹縣政府與苗栗縣政府也認為應維持原頻道位置。

有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請鏡電視上架55頻位，引發外界關注。國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行委員會，決議不予許可8系統移頻案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，系統業者申請TVBS新聞台移頻，考量TVBS新聞台在55頻道播出多年，已經形成消費者長年收視習慣，也位在新聞頻道區塊（49頻道到58頻道）。系統業者沒提供鏡電視收視滿意度等客觀數據佐證，也認為如果大幅調整頻道位置，可能會影響消費者收視權益。

翁柏宗表示，先前諮詢地方政府意見中，除了表示尊重NCC權責並請NCC重視消費者收視習慣及收視權益外，新竹縣政府與苗栗縣政府更建議應該保持TVBS新聞台原本頻道位置；綜合考量下，最後做出不予許可決定。

媒體詢問這次在分組委員會審議後，直接送到大委員會審議做決議，並非新聞頻道移頻案常態做法。

翁柏宗則表示，頻道異動申請案都會先提到分組委員會，若討論後，有必要會提到下次委員會討論，這次是在本週一召開分組委員會，後來認為有必要才到委員會討論，並沒有跟過去做法不同。

此外，針對新聞台移頻案過去審查時間長，大豐3系統申請把寰宇新聞台下架、用NHK替補案，更早就送件到NCC但也沒排案審查，8系統這次送件僅1個多月就做出決議，是否有特別對待的質疑，NCC官員表示，不同個案複雜程度不同，時間上並沒有固定期限，基本上行政程序在180天內處理完畢都是合理的。

NCC今天也審查20系統申請華視新聞資訊台補上52頻的申請案，決議續行審議。

翁柏宗表示，華視新聞資訊台上架52台，這位置原先是空頻，TVBS新聞台移頻案中以鏡電視替補，原本55頻道是有新聞台的，狀況並不相同。凱擘旗下系統今天也有提出華視新聞資訊台在其他頻位的收視資料等。

至於華視移頻案續審原因，翁柏宗指出，第一，華視今天提出嚴格編審機制，專責編審會從2人增加到5人，工作包括確認鏡面內容跟新聞快訊；第二是關注人力進用狀況，以加強危機處理能力，由於華視今天只是簡報，沒有把詳細部份說明清楚，所以還要請業者補充詳細資料，因此續行審議。（編輯：林淑媛）1111005