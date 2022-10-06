鏡電視音檔黃國昌鑑定無剪接 裴偉向流出者提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、葉冠吟台北6日電）前立委黃國昌今天召開記者會，指出鏡電視爭議音檔經鑑定後，無經過剪接、變造。鏡電視前董事長裴偉則再發聲明強調，流出音檔屬於散會後的私人談話，已對違法竊錄者提出告訴。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、前立委黃國昌、律師鄭深元，今天邀請美商瓦器聲紋鑑識實驗室發言人Geoffrey Han，共同召開「鏡電視裴偉發言錄音帶爭議鑑定結果公開」記者會，說明將錄音檔送交鑑定經過及鑑定結果。

黃國昌說明，協會於9月29日接獲吹哨者檢舉，表示願意提供未經傳輸、未經轉存的股東會「原始音檔」送交鑑定後。鑑於此事具高度公益性，經與理監事討論後，送交鑑定。

Geoffrey Han表示，實驗室以科學鑑定、判斷資料真偽為原則，不介入資料內容相關爭議，實驗室鑑定後認定該錄音檔「無經過剪接、變造」的疑慮，並且出具非正式鑑定報告。

黃國昌說，沒有讓實驗室出具正式鑑定報告書，是為了避免洩露吹哨者個資，在確認送交鑑定原始錄音檔「無剪接變造之疑慮」及「無錄音暫停、剪接之疑慮」後進行逐字聽打、辨認發言人身分。

黃國昌指出，有關時力立委陳椒華日前在立法院所播放的錄音檔內容，雖然無從知悉該錄音檔是否由原始錄音檔取得，但陳椒華播放的錄音與送交鑑定認定無經過剪接、變造的錄音檔，談話內容並無二致。

針對黃國昌指出日前流出音檔無變造、剪輯的疑慮，裴偉也再發出聲明回應。他強調，鏡電視於110年12月17日臨時股東會的錄音檔，全程僅24分29秒，是為鐵的事實。

裴偉指出，立委所提的音檔長度超過股東會時間甚長，若無剪輯或變造，即可清楚聽到會議主席自23分36秒處已宣布股東會結束。其餘錄音段落悉為股東會後應受法律保護的私人談話內容，由竊錄者違法竊錄。

裴偉表示，偷錄音者將鏡電視公司股東會的錄音檔，及會後股東間的非正式談話錄音散布於眾，恐有觸法之虞，他也已委由律師提告。最後也針對因鏡電視申照遲未通過，為安撫股東，私下膨風發言，致引起社會紛擾，再次表示歉意，並附上當日臨時股東會散會前的逐字稿：

23分20秒 股東A：我先提一下喔，假設沒有臨時動議的話，請先把這個會結束掉，然後再談其他可以談的，不然的話，不要留紀錄。

23分33秒 陳建平（會議主席）：對對對。

23分36秒 陳建平（會議主席）：如果各位股東沒有其他臨時動議，那我們今天股東會就開到這裡，散會，謝謝。（編輯：管中維）1111006